Анна Хилькевич впервые показала годовалую дочь Машу

«Какие вы красивые», «Какая милашка», «Сестренки очень похожи», «На мамку похожа Машуня», «Ой, какие голубоглазики. Машенька очень похожа на Арианночку, влюбиться можно в эти глазки», «Копия старшая сестра, мне кажется. Красивые малышки и офигенная семья», — написали в комментариях.

А как вам кажется, на кого похожа Маша?