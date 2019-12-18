Анна Хилькевич впервые показала годовалую дочь Машу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анна Хилькевич с супругом Артутом Волковым растят двух дочек — 4-летнюю Арианну и Машу, которой в августе исполнился год. Все это время родители прятали от посторонних глаз малышку, показывая ее на фотографиях только со спины.
И теперь Анна и Артур впервые показали Машу, появившись с ней на обложке издания «7 дней». «Лааааааадно!!! Мы покажем Машеньку не только дальним родственникам, но и моим любимыми друзьям — подписчикам. Встречайте! Мария Артуровна, пупсик наш! Ну, что? На кого она больше похожа? На меня, Арианну или все же на Филиппа Киркорова? @mr.ar4i, я тебя люблю! Спасибо за наших девочек и за то, что собрался и ради нас согласился на обложку предновогоднего @7days_ru», — написала Анна Хилькевич.
«Какие вы красивые», «Какая милашка», «Сестренки очень похожи», «На мамку похожа Машуня», «Ой, какие голубоглазики. Машенька очень похожа на Арианночку, влюбиться можно в эти глазки», «Копия старшая сестра, мне кажется. Красивые малышки и офигенная семья», — написали в комментариях.
А как вам кажется, на кого похожа Маша?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!