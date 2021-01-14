Младенец захлебнулся манной кашей и умер

Младенец родился шестым ребенком в неблагополучной семье. Как пишет E1.ru, его братья и сестры посещают школу и детский сад, родители, по предварительным данным, употребляют запрещенные вещества. Стражи порядка зафиксировали в квартире антисанитарные условия. В полиции факт гибели малыша подтвердили. При этом региональное управление Следственного комитета РФ пока не стало комментировать ситуацию.

Ранее мы писали, что американец Исайя Хилл так сильно тряс и подкидывал своего восьмимесячного сына, что у него случился обширный инсульт. 19-летний отец заявил полиции, что ребенок получил травмы, когда парень споткнулся о собаку и упал на малыша. Однако врачи в Огайо обнаружили, что травмы Майло Хилла напоминали скорее то, что его трясли и подбрасывали. Молодому отцу предъявлены обвинения в нападении первой степени и жестоком обращении.