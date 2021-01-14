Младенец захлебнулся манной кашей и умер
Инцидент произошел 12 января на улице Чкалова. Как уточнила местная жительница, приехавшие на вызов врачи скорой помощи 15 минут пытались реанимировать новорожденного, но их попытки оказались тщетны. «Детей такого возраста в принципе нельзя кормить кашами», - уточнила местная жительница.
Младенец родился шестым ребенком в неблагополучной семье. Как пишет E1.ru, его братья и сестры посещают школу и детский сад, родители, по предварительным данным, употребляют запрещенные вещества. Стражи порядка зафиксировали в квартире антисанитарные условия. В полиции факт гибели малыша подтвердили. При этом региональное управление Следственного комитета РФ пока не стало комментировать ситуацию.
Ранее мы писали, что американец Исайя Хилл так сильно тряс и подкидывал своего восьмимесячного сына, что у него случился обширный инсульт. 19-летний отец заявил полиции, что ребенок получил травмы, когда парень споткнулся о собаку и упал на малыша. Однако врачи в Огайо обнаружили, что травмы Майло Хилла напоминали скорее то, что его трясли и подбрасывали. Молодому отцу предъявлены обвинения в нападении первой степени и жестоком обращении.
Фото: pixabay.com
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