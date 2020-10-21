Молодой отец тряс и подкидывал младенца так, что у ребенка случился инсульт
19-летний отец заявил полиции, что ребенок получил травмы, когда парень споткнулся о собаку и упал на малыша. Однако врачи в Огайо обнаружили, что травмы восьмимесячного Майло Хилла напоминали скорее то, что его трясли и подбрасывали. Теперь молодому отцу предъявлены обвинения в нападении первой степени и жестоком обращении. В конце концов, он признался, что сильно тряс сына и бросил его на кровать, это привело к тяжелым травмам. Майло Хилл перенес инсульт и получил серьезную травму мозга.
Teen dad 'shook his baby son so hard he had a stroke and was left nearly brain dead'https://t.co/wYU0moous0 pic.twitter.com/NK178L9Yxg— Daily Mirror (@DailyMirror) October 21, 2020
Мать маленького Майло Хейли Рэйни рассказала, что ей позвонил Хилл, который сообщил: сын был ранен при нападении. «Когда я вернулась домой, он выглядел ужасно. Глаза мальчика были закатаны, губы уже были фиолетовыми. Он двигался, но это было необычное движение для ребенка, и Майло издавал очень громкий хрюкающий звук», - объяснила она.
В больнице врачи уточнили, что мальчик получил обильную черепно-мозговую травму и уже не сможет выжить: 75% мозга младенца практически не функционирует. Сейчас мать ребенка собирает деньги на его лечение, однако врачи дают неутешительные прогнозы. Несмотря на то, что его отключили от аппарата жизнеобеспечения, они уверены, что ему осталось жить несколько дней.
«Он был самым жизнерадостным ребенком и любил всех», - резюмировала Хейли Рэйни.
Фото: Pexels.com
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