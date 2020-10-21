Молодой отец тряс и подкидывал младенца так, что у ребенка случился инсульт

Мать маленького Майло Хейли Рэйни рассказала, что ей позвонил Хилл, который сообщил: сын был ранен при нападении. «Когда я вернулась домой, он выглядел ужасно. Глаза мальчика были закатаны, губы уже были фиолетовыми. Он двигался, но это было необычное движение для ребенка, и Майло издавал очень громкий хрюкающий звук», - объяснила она.

В больнице врачи уточнили, что мальчик получил обильную черепно-мозговую травму и уже не сможет выжить: 75% мозга младенца практически не функционирует. Сейчас мать ребенка собирает деньги на его лечение, однако врачи дают неутешительные прогнозы. Несмотря на то, что его отключили от аппарата жизнеобеспечения, они уверены, что ему осталось жить несколько дней.

«Он был самым жизнерадостным ребенком и любил всех», - резюмировала Хейли Рэйни.