«У него мои гены»: 44-летний Энрике Иглесиас показал нежное фото с подросшим сыном
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: bb3/globallookpress
Энрике Иглесиас считает, что светловолосый сын от Анны Курниковой растет похожим на него.
В декабре 2017 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями. У пары родились двойняшки, им дали имена Николас и Люси. На снимках, которыми делятся звездные родители в блогах, запечатлены два белокурых малыша, однако папа не готов признать, что они больше похожи на маму.
«Я думаю, у него мои гены», написал музыкант под нежной фотографией с подросшим сыном.
А как кажется вам, на кого больше похожи эти дети?
Фото и видео: instagram
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