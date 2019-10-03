«У него мои гены»: 44-летний Энрике Иглесиас показал нежное фото с подросшим сыном

В декабре 2017 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями. У пары родились двойняшки, им дали имена Николас и Люси. На снимках, которыми делятся звездные родители в блогах, запечатлены два белокурых малыша, однако папа не готов признать, что они больше похожи на маму.

«Я думаю, у него мои гены», написал музыкант под нежной фотографией с подросшим сыном.