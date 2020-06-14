Мимими дня: Влад Топалов с сыном поздравляют Регину Тодоренко с днем рождения
Фото: Instagram/@vladtopalovofficial
В это воскресенье, 14 июня, свой день рождения отмечает популярная телеведущая Регина Тодоренко. Самое трогательное поздравление певица получила от супруга, певца Влада Топалова, и полуторагодовалого сына Майкла: «У нашей любимой мамы сегодня день рождения. Мама, мы тебя поздравляем, будь самой счастливой, самой здоровой, самой успешной. Ты крутая-крутая мама, мы тебя очень-очень любим».
«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ МЕНЯ! Да здравствует 30) Я выросла в семье, где в меня верили. Случалось, я занимала 25е место в турнире по бальным танцам, но мама говорила мне, что я самая лучшая и у меня все получится. Однажды я упала, разодрала белые рифленые колготки, разбила колено. Мама подняла меня и сказала: «Вставай, все хорошо, нет времени плакать, надо идти дальше».
С детства я хотела стать известной и стала, несмотря на все препятствия, а их было немало – девочку из поселка Котовского, это окраина Одессы, никто не ждал с распростертыми объятиями в мире ТВ и шоубизнеса. Но я знала, что смогу, все зависит только от меня. Я выросла с установками «все в моих руках» и «нет времени на слезы, нужно идти вперед». По другому не умею. Спасибо за это маме и всем женщинам в нашем роду, которые научили подниматься после падения», — написала Регина Тодоренко в своем Instagram (прим. Passion.ru — орфография и стиль авторов здесь и далее сохранены).
Телеведущая, ставшая жертвой буллинга в Сети после скандальных высказываний на тему домашнего насилия, признается, что эта история помогла ей повзрослеть: «Без помощи своих близких и друзей даже я, такая «сильная», не смогла бы оправиться.
Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошибки и идти дальше.
Да, я попрежнему думаю, что «нет времени плакать», иду вперед и рада, что, благодаря ошибке, мне все же удалось привлечь внимание к проблеме и оказаться полезной. Кто-то из великих сказал, что ошибка – эта наука, которая поможет двигаться вперед. Я буду продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Не словами, а реальным делом. Берегите друг друга».
Напомним, о более, чем дружеских отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова заговорили в конце 2017 года, после того, как телеведущая и певец сыграли влюбленную пару в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард». В июле 2018 года Влад сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, а уже в декабре у пары родился первенец. Грандиозное свадебное торжество прошло летом 2019 года в Италии.
Фото: Instagram/@vladtopalovofficial, @reginatodorenko
Видео: Instagram/@vladtopalovofficial
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