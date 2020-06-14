Мимими дня: Влад Топалов с сыном поздравляют Регину Тодоренко с днем рождения

Телеведущая, ставшая жертвой буллинга в Сети после скандальных высказываний на тему домашнего насилия, признается, что эта история помогла ей повзрослеть: «Без помощи своих близких и друзей даже я, такая «сильная», не смогла бы оправиться.

Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошиб­ки и идти дальше.

Да, я по­прежнему думаю, что «нет времени плакать», иду вперед и рада, что, благодаря ошибке, мне все же удалось привлечь внимание к пробле­ме и оказаться полезной. Кто­-то из великих сказал, что ошибка – эта наука, которая поможет двигаться вперед. Я буду продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Не словами, а реальным делом. Берегите друг друга».

Напомним, о более, чем дружеских отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова заговорили в конце 2017 года, после того, как телеведущая и певец сыграли влюбленную пару в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард». В июле 2018 года Влад сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, а уже в декабре у пары родился первенец. Грандиозное свадебное торжество прошло летом 2019 года в Италии.