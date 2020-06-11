Почти без макияжа и с грустным взглядом: Регина Тодоренко появилась на первой обложке после скандала

«Между разговорами о домашнем насилии и реальной борьбой с ним сложно поставить знак равенства, но молчать – значит принимать поражение. Мы выступаем с проектом в поддержку жертв домашнего насилия в новом коллекционном номере Marie Claire. Это ответ, который нужен всем нам #МыПротивНасилия. В первом материале, вошедшем в проект, авторы законопроекта о домашнем насилии Алена Попова и Оксана Пушкина говорят о том, почему он необходим в России. Если вы или ваши близкие столкнулись с насилием, помните — вы не одни», — говорится на странице издания в Instagram, где также написаны контакты кризисных центров, в которых помогают жертвам домашнего насилия.