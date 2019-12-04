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Мимими дня: Татьяна Навка показала, как Надя Пескова учит английский язык

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Татьяны Навки

4-летняя Надя Пескова делает успехи в учебе.

«Современный мир без английского?! Вряд ли... Сейчас это даже не столько желание, сколько необходимость! Поэтому я хотела, чтобы моя Надюша с раннего возраста начала его осваивать! У нас есть наш любимый учитель, с которым Надюша легко и непринужденно осваивает язык! Я очень довольна, т.к. уже сейчас вижу ощутимый прогресс за короткий срок», — рассказала звездная мама.

«Какая умничка», «Маленькая хулиганка, маленькая прелесть — работает. Наши детки рано начинают трудиться», «Детки все быстро схватывают и запоминают. И хорошо, когда есть такая возможность их этому учить», «Как здорово у нее получается!!! Как похожа на мамочку», «Всего добьется в жизни своими способностями и трудом. Браво родителям, не выращивают гламурную инфанту», «У талантливых родителей — талантливые дети», «Просто золото умничка ребенок. Все успевает», «Славная она у вас девочка», — комментируют подписчики блога спортсменки.

Помимо английского, Надя учит французский, как папа.

И всерьез увлекается фигурным катанием — как мама. И уже занимает первые места н соревнованиях, выходит на лед в маминых шоу.

«Я буду самая лучшая! У меня все получится», — говорила она недавно.

Желаем удачи и сил маленькой красавице!

Фото и видео: instagram

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