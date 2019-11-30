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«Я буду самая лучшая»: пользователи Сети восхищаются целеустремленностью 5-летней Нади Песковой

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Слайд, который
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Татьяна Навка и Надя Пескова

Фото: Instagram Татьяны Навки

Татьяна Навка показала, как ее дочь настраивается перед ответственным выступлением.

Пятилетняя Надежда Пескова уверенно следует по маминым стопам — девочка занимается фигурным катанием и демонстрирует отличные результаты. Несколько часов назад Татьяна Навка опубликовала в блоге видео, снятое за кулисами очередных соревнований дочери: «"Я буду самая лучшая! У меня всё получится! Я буду бороться за каждый элемент!" Вот установка на жизнь 👍🏼😂👆Вот это я понимаю 💪🏼 Так и нужно проецировать свои желания!!! И, конечно, у нас все получилось, по-другому не может и быть!!! 🥰🥰🥰 Надюша заняла первое место 🏆🥇, а мама выступила на Красной площади и уже выступает в Минске🎆⛸️! Вот так случайно получился символичный пример 😅: с чего всё начинается и каких высот можно добиться, если есть талант, вера в себя и трудолюбие!!! Поэтому, дорогие мои подписчики, правильные установки и вера в себя самое главное в жизни девочки, тогда всё обязательно получится! 💯 Всё в наших руках - запомните это!» — подчеркнула олимпийская чемпионка.

«100 процентов!» — присоединилась мама еще одного юного фигуриста Яна Рудковская.

«Да! Да! Да!» — поддержала Татьяну Инна Маликова.

«Какая Вы умничка-мамочка. И девочка пример ваш. Дай Бог, чтобы все все получилось у Наденьки», «Вылитая мама», «Молодец», «Скоро наград будет больше, чем у мамы», «Какая же она милая, целеустремленная. Восхищаюсь🌹», «Какая умничка!», «Конечно, лучшая!!!», «Позитивный ребёнок!!!Трудяжка маленькая!!!! Надюшка, побед тебе.Так держать и только вперёд, как твоя мамочка!!!», «Здоровски! Комментарии тут лишние», «Согласна с каждым словом👍 Браво и маме и дочке👏», — пишут фолловеры Татьяны.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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