«Я буду самая лучшая»: пользователи Сети восхищаются целеустремленностью 5-летней Нади Песковой

Пятилетняя Надежда Пескова уверенно следует по маминым стопам — девочка занимается фигурным катанием и демонстрирует отличные результаты. Несколько часов назад Татьяна Навка опубликовала в блоге видео, снятое за кулисами очередных соревнований дочери: «"Я буду самая лучшая! У меня всё получится! Я буду бороться за каждый элемент!" Вот установка на жизнь 👍🏼😂👆Вот это я понимаю 💪🏼 Так и нужно проецировать свои желания!!! И, конечно, у нас все получилось, по-другому не может и быть!!! 🥰🥰🥰 Надюша заняла первое место 🏆🥇, а мама выступила на Красной площади и уже выступает в Минске🎆⛸️! Вот так случайно получился символичный пример 😅: с чего всё начинается и каких высот можно добиться, если есть талант, вера в себя и трудолюбие!!! Поэтому, дорогие мои подписчики, правильные установки и вера в себя самое главное в жизни девочки, тогда всё обязательно получится! 💯 Всё в наших руках - запомните это!» — подчеркнула олимпийская чемпионка.