Мимими дня: сын Ксении Собчак нежно поздравил маму с днем рождения

Сегодня, 5 ноября, Ксения Собчак празднует день рождения. Утром ее поздравил муж — режиссер Константин Богомолов, а теперь — и сын Платон. Мальчик прочитал трогательное стихотворение, в котором пожелал своей самой лучшей и любимой маме оставаться долго молодой, здоровой, красивой и счастливой, а еще — пообещал защищать ее, если возникнет необходимость.

Платон родился 3 года назад в первом браке Ксении Собчак с Максимом Виторганом. Сейчас она счастлива во втором замужестве, которое случилось в сентябре после романа длиной в год.