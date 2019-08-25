Мимими дня: Светлана Лобода показала нежные фото с годовалой дочкой

Напомним, Светлана Лобода из тех мам, кто не готов засиживаться в декрете. Не так давно певица рассказала подписчикам, как вернулась к работе после рождения старшей дочери. По признанию артистки, в перерывах между съемками клипа она бегала в гримерку, чтобы покормить Еву. Отметим, что уже спустя три недели после рождения Тильды Светлана появилась на церемонии вручения музыкальной премии.