Мимими дня: Светлана Лобода показала нежные фото с годовалой дочкой

У Светланы Лободы две дочери — восьмилетняя Ева от хореографа Андрея Царя и годовалая Тильда, отцом которой, по слухам, является фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Певица крайне редко показывает поклонникам фотографии маленькой дочки, однако новый пост в ее блоге стал исключением. «Мой кислород в безвоздушном пространстве ❤️», — подписала Светлана снимки, сделанные на борту частного самолета.
«Мои чуды», «Хочется «скушать» эту сладкую девчушку», «Тиля такая большая уже», «Такая прическа у нее😅 очень круто», «Боже, как мило», «Какие зайки», «Какая тут нежная и воздушная! А главное любящая Мама у любимых деток!», «Чуть сердце не остановилось от милоты», «Милашки😻 Тильда так подросла», «Что за Ми-ми-ми😊Я мужик,и то обомлел от этой мимимишности», — умиляются фолловеры Лободы.
Напомним, Светлана Лобода из тех мам, кто не готов засиживаться в декрете. Не так давно певица рассказала подписчикам, как вернулась к работе после рождения старшей дочери. По признанию артистки, в перерывах между съемками клипа она бегала в гримерку, чтобы покормить Еву. Отметим, что уже спустя три недели после рождения Тильды Светлана появилась на церемонии вручения музыкальной премии.
Больше о Светлане Лободе вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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