Мимими дня: старший сын Овечкиных покорил Сеть своими танцами

«Аааа! Любовь!», «Клёвый мальчишка», «Какой пупс!!», «Крутой парнишка», «Прикольный Серега», «Юный тусовщик», «Красавец!! И в хоккей играет и танцует! Молодчик!!!», «Есть в кого», — умиляются подписчики Анастасии Овечкиной

Напомним, Анастасия Овечкина (в девичестве Шубская – прим.ред.) — младшая дочь безвременно ушедшей из жизни Веры Глаголевой и ее второго супруга Кирилла Шубского. У девушки есть старшие сестры Анна и Мария Нахапетовы. В 2016 году Анастасия вышла замуж за звезду мирового хоккея Александра Овечкина. Пара воспитывает двоих сыновей, младший из которых, Илья, родился в мае 2020 года.