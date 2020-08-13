Мимими дня: старший сын Овечкиных покорил Сеть своими танцами
Фото: Instagram/@nastyashubskaya
На днях старшему сыну Александра и Анастасии Овечкиных исполнится два года. Сережа растет очень талантливым мальчиком. Он не только метко забрасывает шайбы в ворота, но и отлично танцует. Анастасия показала в Stories несколько видео, как Сережа зажигает под «Песенку Крокодила Гены».
Кроме того, мальчик попал в TikTok своей кузины Полины.
«Я забираю его в танцы!!!!!Решено!!!!», — комментирует публикацию мама девочки Анна Нахапетова.
«Аааа! Любовь!», «Клёвый мальчишка», «Какой пупс!!», «Крутой парнишка», «Прикольный Серега», «Юный тусовщик», «Красавец!! И в хоккей играет и танцует! Молодчик!!!», «Есть в кого», — умиляются подписчики Анастасии Овечкиной
Напомним, Анастасия Овечкина (в девичестве Шубская – прим.ред.) — младшая дочь безвременно ушедшей из жизни Веры Глаголевой и ее второго супруга Кирилла Шубского. У девушки есть старшие сестры Анна и Мария Нахапетовы. В 2016 году Анастасия вышла замуж за звезду мирового хоккея Александра Овечкина. Пара воспитывает двоих сыновей, младший из которых, Илья, родился в мае 2020 года.
Фото: Instagram/@nastyashubskaya
Видео: Instagram/@nastyashubskaya
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