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Мимими дня: Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь гуляет по зоопарку

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея и ее двухлетняя дочь

Фото: Instagram Пелагеи
Пелагея показала новое милое видео с подросшей дочерью.

Не так давно певица Пелагея впервые показала лицо своей дочери, которой в январе исполнилось два годика. Сегодня звездная мама поделилась трогательной видеозаписью, на которой малышка гуляет по зоопарку.

«Пони. Скажи: "пони" — Кони», — смеется она.

«Красивая, вся в родителей», «Какая клеваяяяя! Так болтает уже ))! Голосок такой видно сильный 💪 в мамулю», «Поля,у малышки голос будет ваш. Уже слышны нотКи такие в нем. Прелесть какая. Уже большая», «Сладкоголосая кнопочка», «Эмоциональностью она в маму», «Модница, говорушка сладкая», «Какая сладкая малышка», «Такое солнышко», «Какая хорошенькая, милота. Тася- чудо ребёнок», — обсуждают поклонники в комментариях.

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Их дочь Таисия родилась в январе 2017 года.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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