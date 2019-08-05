Мимими дня: Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь гуляет по зоопарку

«Красивая, вся в родителей», «Какая клеваяяяя! Так болтает уже ))! Голосок такой видно сильный 💪 в мамулю», «Поля,у малышки голос будет ваш. Уже слышны нотКи такие в нем. Прелесть какая. Уже большая», «Сладкоголосая кнопочка», «Эмоциональностью она в маму», «Модница, говорушка сладкая», «Какая сладкая малышка», «Такое солнышко», «Какая хорошенькая, милота. Тася- чудо ребёнок», — обсуждают поклонники в комментариях.

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Их дочь Таисия родилась в январе 2017 года.