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Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Родители два года не показывали дочь Таю

Фото: Instagram
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Теперь ее подписчики спорят, на кого больше похожа девочка.

В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года. В социальных сетях родители девочку не показывали все это время. Но на мероприятия маленькую Таю с собой брали. И сегодня Пелагея наконец порадовала поклонников фото с малышкой.

Мама с дочкой написали для главы семейства: «Сегодня. Третий матч финала Кубка Гагарина. В 19.30. Папа Ваня, твои желают тебе победы!», - написала певица под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Тут же под снимком стали появляться восторги подписчиков: «Папины принцессы, какие милые», «Тася вся в мамочку», «Вот и увидела вашу девочку. Аааа, такая милая, как мамочка», «Я ослепла от такой красоты)))))», «Папина».

Маленькая Таисия уже показывает характер, и особенно, когда мама поет. В этом призналась сама Пелагея. Дочь сразу же просит прекратить и устраивает истерику. Девочка даже не давала петь колыбельные.

Кстати, Иван Телегин в отличие от жены завел Instagram совсем недавно, но у него на странице уже много фото и видео с Пелагеей. Хоккеист признается, что для него самое важное – это время дома с семьей.

Иван и Пелагея поженились тайно в 2016 году. Вскоре певица отказалась от участия в очередном сезоне «Голос» и публика заговорила о беременности певицы. Супруги эту информацию никак не комментировали. Но вскоре интересное положение стало невозможно скрывать - и Пелагею с большим животом не раз видели на хоккейных матчах.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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