Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери

В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года. В социальных сетях родители девочку не показывали все это время. Но на мероприятия маленькую Таю с собой брали. И сегодня Пелагея наконец порадовала поклонников фото с малышкой.

Мама с дочкой написали для главы семейства: «Сегодня. Третий матч финала Кубка Гагарина. В 19.30. Папа Ваня, твои желают тебе победы!», - написала певица под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Тут же под снимком стали появляться восторги подписчиков: «Папины принцессы, какие милые», «Тася вся в мамочку», «Вот и увидела вашу девочку. Аааа, такая милая, как мамочка», «Я ослепла от такой красоты)))))», «Папина».