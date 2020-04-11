passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Нюша о необычном имени дочери: «Яркой личности — яркое имя»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Нюша и Игорь Сивов

Фото: Instagram Нюши

Певица стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

Популярная певица Нюша стала мамой почти полтора года назад — в ноябре 2018 года у нее и ее супруга Игоря Сивова родилась дочь. Лишь спустя год после появления наследницы пара рассекретила ее имя — Сеть была удивлена, узнав, что девочку зовут Симба. На днях Нюша стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказала, почему она так необычно назвала дочь. «У нас было несколько вариантов, которые мы рассматривали с мужем: Мирослава, Эсмеральда. Мы дождались, когда она появится на свет, и поняли, кто она — котеночек такой маленький», — рассказала певица.

Стоит отметить, что в Instagram Нюши семейные снимки соседствуют рядом с более откровенными кадрами — многочисленные хейтеры регулярно напоминают певице, что она мать, а значит, не должна делиться подобным контентом. «Я не понимаю, почему женщина после рождения ребенка не должна быть сексуальной и притягательной», — возмущенно парировала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Be honest 🖤🤍

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Напомним, Нюша замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым. От первого брака у Игоря есть двое сыновей.

_Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!