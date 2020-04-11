Нюша о необычном имени дочери: «Яркой личности — яркое имя»
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Фото: Instagram Нюши
Популярная певица Нюша стала мамой почти полтора года назад — в ноябре 2018 года у нее и ее супруга Игоря Сивова родилась дочь. Лишь спустя год после появления наследницы пара рассекретила ее имя — Сеть была удивлена, узнав, что девочку зовут Симба. На днях Нюша стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказала, почему она так необычно назвала дочь. «У нас было несколько вариантов, которые мы рассматривали с мужем: Мирослава, Эсмеральда. Мы дождались, когда она появится на свет, и поняли, кто она — котеночек такой маленький», — рассказала певица.
Стоит отметить, что в Instagram Нюши семейные снимки соседствуют рядом с более откровенными кадрами — многочисленные хейтеры регулярно напоминают певице, что она мать, а значит, не должна делиться подобным контентом. «Я не понимаю, почему женщина после рождения ребенка не должна быть сексуальной и притягательной», — возмущенно парировала артистка.
Напомним, Нюша замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым. От первого брака у Игоря есть двое сыновей.
_Фото и видео: Instagram
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