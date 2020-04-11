Нюша о необычном имени дочери: «Яркой личности — яркое имя»

Популярная певица Нюша стала мамой почти полтора года назад — в ноябре 2018 года у нее и ее супруга Игоря Сивова родилась дочь. Лишь спустя год после появления наследницы пара рассекретила ее имя — Сеть была удивлена, узнав, что девочку зовут Симба. На днях Нюша стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказала, почему она так необычно назвала дочь. «У нас было несколько вариантов, которые мы рассматривали с мужем: Мирослава, Эсмеральда. Мы дождались, когда она появится на свет, и поняли, кто она — котеночек такой маленький», — рассказала певица.