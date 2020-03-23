Мимими дня: Максим Галкин показал нежное архивное видео с крошечными детьми Аллы Пугачевой
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Максима Галкина
Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхищены редким видео из их семейного архива.
«Уж простите за банальность, но как летит время! Когда я рос, фразы мамы про то, что вот совсем недавно я был маленьким и славным, а сейчас мол уже здоровый лоб, казались мне частью родительской сентиментальности, а теперь понимаю это ощущение щемящей беспомощности от бесповоротности изменений в любимых человечках, каждую минуту общения с которыми ты хочешь запечатлеть в сердце», — написал звездный отец.
Поклонники восхитились редким и очень нежным видео с малышами.
Фото и видео: Instagram
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