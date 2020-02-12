Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова родилась в 2018 году, когда ее маме было 47 лет. Малышка, которую родители назвали красивым и привычным именем Маша, растет милой и умненькой девочкой. Некоторое время родители прятали ее лицо, но после того, как Маше исполнился год, начали показывать трогательные фото и видео с ней, самые запоминающиеся мы публикуем под тегом звезды.Примечательно, что не все пользователи Сети считают, что маленьким детям стоит контактировать с домашними животными. Видео Светланы Зейналовой, в котором она запечатлела общение своей малышки с большой собакой, жестко критиковали в Сети.А как вы относитесь к наличию домашних животных в местах, где растут дети? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!