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Мимими дня: Курникова и Иглесиас показали 2-месячную дочь Машу на фото и видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Курникова

Фото: Instagram Анны Курниковой

Младшая дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса растет копией их старших детей — и папы.

В конце января 38-летняя теннисистка Анна Курникова и 44-летний певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями. Маленькая Маша составила компанию старшим детям пары — двухлетним близнецам Люси и Николасу. Судя по фото и видео, которыми поделились звездные родители спустя два месяца после рождения Маши, она растет их копией.

На видео, которое папа девочки разместил несколькими часами ранее, она пританцовывает под композицию We Are Young группы Fun, сидя на его коленях.

На фото, которое опубликовала в своем блоге мама малышки, кроха смотрит испуганно-удивленным взглядом в объектив, находясь на руках у нее. Русскоязычная аудитория пришла в восторг от этого кадра.

«Утибоземой, Энрикеевна», «Сама серьезность», «Такая смешная, уже подросла», «Красотка! На папу похожа», «Папин взгляд», «Лицо Энрике», «Мамины цвета», «Маленькая ласточка! Похожа и на маму и на папу», «Малышка прелесть, мне показалось на братика с сестрой похожа», «Какая серьезная девочка, маленькая принцесса. А ты, Анечка, светишься от счастья», — обсуждают они.

А как кажется вам, на кого похожа малышка?

Фото и видео: Instagram

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