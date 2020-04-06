Мимими дня: Курникова и Иглесиас показали 2-месячную дочь Машу на фото и видео

В конце января 38-летняя теннисистка Анна Курникова и 44-летний певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями. Маленькая Маша составила компанию старшим детям пары — двухлетним близнецам Люси и Николасу. Судя по фото и видео, которыми поделились звездные родители спустя два месяца после рождения Маши, она растет их копией.

На видео, которое папа девочки разместил несколькими часами ранее, она пританцовывает под композицию We Are Young группы Fun, сидя на его коленях.

На фото, которое опубликовала в своем блоге мама малышки, кроха смотрит испуганно-удивленным взглядом в объектив, находясь на руках у нее. Русскоязычная аудитория пришла в восторг от этого кадра.