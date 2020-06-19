Мимими дня: двухлетняя дочь Евгения Папунаишвили и его жены-итальянки строит глазки папе

«Прямое попадание в папино сердце! Моя маленькая папунаишвиличка, моя самая большая любовь», — прокомментировал артист.

«Какая прелесть», «Милота и красота», «Бозесьмой! Ну все, держитесь мужики», «Разобьет не одно сердце», «Ой чудо она! Ой не завидую папе, когда она эти глазки уже будет строить не папе», «Аморееее! Это ее коронный номер», «Все по технике: вниз, в сторону, на него», «Какие глазки! Какая кокетка», «Очень красивая девочка», «Ой, ну все! Волшебная малышка», «Чудо чудное», «Самая прекрасная», «Папина дочь», «Настоящая девочка», — обсуждают поклонники малышки в комментариях.

София — дочь хореографа Евгения Папунаишвили и его красавицы-супруги Салимы Бижабер — родилась в один день с папой, 11 декабря 2017 года. Евгений тогда признался, что лучшего подарка и желать не мог.