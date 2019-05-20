«Люблю тебя»: Евгений Папунаишвили на пяти языках поздравил жену с днем рождения

Известный танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили поздравил с днем рождения супругу – дизейнера Салиму Бижабер. Она переехала в Россию несколько лет назад из Италии. Салима учит русский язык, а Евгений старается освоить один из родных языков своей любимой. Поэтому слова поздравления и любви он написал на пяти языках: русском, итальянском, английском, французском и арабском.
«С Днем Рождения,моя девочка. Люблю тебя! Ti amo! Love you! Je t'aime! احبك», - поздравил Евгений Салиму, не указав при этом, сколько ей исполнилось лет (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Вы так похожи. Вы всю жизнь точно будете вместе! С днем рождения», «Будьте счастливы! Вы такие красивые!!!», - присоединились к поздравлениям подписчики.
Евгений также поделился с фолловерами новым видео с полуторагодовалой дочерью Софией. «Контролируют район,пока папа танцует», - подписал он ролик, в котором девочка гуляет с собакой.
«Ангелочек! Какая она милая! Красотка!», «серьезная девочка. Все у нее под контролем», «Класс! Вот это да! Уже сама! Молодец! Быстро растет!», - написали в комментариях.
Напомним, София родилась аккурат в один день с папой – 11 декабря 2017 года. Евгений тогда признался, что лучшего подарка и желать не мог.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoliy Lomochov/ Global Look press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!