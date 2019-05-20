«Люблю тебя»: Евгений Папунаишвили на пяти языках поздравил жену с днем рождения

«С Днем Рождения,моя девочка. Люблю тебя! Ti amo! Love you! Je t'aime! احبك», - поздравил Евгений Салиму, не указав при этом, сколько ей исполнилось лет (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Вы так похожи. Вы всю жизнь точно будете вместе! С днем рождения», «Будьте счастливы! Вы такие красивые!!!», - присоединились к поздравлениям подписчики.

Евгений также поделился с фолловерами новым видео с полуторагодовалой дочерью Софией. «Контролируют район,пока папа танцует», - подписал он ролик, в котором девочка гуляет с собакой.