Мимими дня: домашняя Меган Маркл с собранными в небрежный пучок волосами читает годовалому сыну книгу

В среду, 6 мая, королевская семья поздравила сына 35-летнего принца Гарри и его 38-летней супруги Меган Маркл, Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, с его первым днем рождения.

Ближе к вечеру в Сети появился трогательный видеоролик, в котором Меган Маркл читает книгу «Duck! Rabbit!», нежно обнимая Арчи. Судя по комментарию, автором видео стал папа мальчика. Полный нежности сюжет был снят в рамках благотворительного флешмоба, направленного в помощь одному из фондов Великобритании.

Сейчас семья маленького Арчи живет в отдалении от монаршей семьи. В начале 2020 года Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью, переехав после этого в родную для мамы малыша Канаду, а затем — в США. Торжество в честь дня рождения принца пройдет, по всей видимости, в онлайн-режиме из-за коронавируса.