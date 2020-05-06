Мимими дня: домашняя Меган Маркл с собранными в небрежный пучок волосами читает годовалому сыну книгу
Фото: Save The Children UK/Globallookpress
В среду, 6 мая, королевская семья поздравила сына 35-летнего принца Гарри и его 38-летней супруги Меган Маркл, Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, с его первым днем рождения.
Ближе к вечеру в Сети появился трогательный видеоролик, в котором Меган Маркл читает книгу «Duck! Rabbit!», нежно обнимая Арчи. Судя по комментарию, автором видео стал папа мальчика. Полный нежности сюжет был снят в рамках благотворительного флешмоба, направленного в помощь одному из фондов Великобритании.
Сейчас семья маленького Арчи живет в отдалении от монаршей семьи. В начале 2020 года Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью, переехав после этого в родную для мамы малыша Канаду, а затем — в США. Торжество в честь дня рождения принца пройдет, по всей видимости, в онлайн-режиме из-за коронавируса.
Фото и видео: Globallookpress, Instagram
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