Мимими дня: дочь Пескова и Навки учит французский во время карантина

«Карантин и свободное посещение не отменяет занятий!!! Так что, моя Надюша постигает азы французского языка в дистанционном варианте! Конечно, вживую ребенку заниматься гораздо интереснее, но и такие занятия имеют место быть», — пояснила звездная мама.

«Какая молодец», «Милая такая», «Какая умница Ваша Надюша. Вся в мамочку», «Маленькая трудяшка», «Принцесса Надя», «Почему именно французский? Интересная тенденция. Дети Галкина и Пугачевой тоже французский», — обсуждают в комментариях.

И Надя, и Лиза с Гарри изучают французский язык в том числе из-за того, что им владеют их папы.