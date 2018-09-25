«Милая хитрюшка»: 5-летняя Лиза Галкина учит французский и с умом выходит из неловкой ситуации

Очаровательная Лиза Галкина вновь приковала к себе все внимание интернет-пользователей: на этот раз папа девочки Максим Галкин показал, как малышка учит французский с преподавателем-носителем языка.

Лиза старательно читала и переводила несложные слова, а затем запнулась и неуверенно сказала: «Же… попробовала?». Учитель подсказал девочке правильный ответ, и она с гордой улыбкой повторила: «Же манж!».