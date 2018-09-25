logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Милая хитрюшка»: 5-летняя Лиза Галкина учит французский и с умом выходит из неловкой ситуации

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Лиза Галкина с папой Максимом

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Максим Галкин опубликовал новое забавное видео с дочкой Лизой.

Очаровательная Лиза Галкина вновь приковала к себе все внимание интернет-пользователей: на этот раз папа девочки Максим Галкин показал, как малышка учит французский с преподавателем-носителем языка.

Лиза старательно читала и переводила несложные слова, а затем запнулась и неуверенно сказала: «Же… попробовала?». Учитель подсказал девочке правильный ответ, и она с гордой улыбкой повторила: «Же манж!».

«Лиза уже читает французские слова. Скоро меня обгонит. Из этого урока мне больше всего понравилось старофранцузское выражение «же попробовала», — подколол дочку Максим. Впрочем, фолловеры все равно пришли в восторг от девочки: «Господи какая же хорошенькая», «Лизок, солнышко, маленькое!», «Какая милая и хитрюшка же», «Какая она космическая просто», «У Лизы потрясающее произношение! Очень талантливая девочка» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира
Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?