Мимими дня: дети Лазарева пришли на день рождения дочери Кудрявцевой

Похоже крепкая дружба есть не только между Лерой и Сергеем, но и между их детьми. Сын и дочь певца вместе с папой пришли на детский праздник, организованный в честь дня рождения маленькой Маши. Кудрявцева поделилась милыми видео в сторис своего Инстаграм. На кадрах дети Лазарева играют в детском городке и позируют на камеру.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев начали встречаться в 2008 году. Возлюбленных совсем не смутила разница в возрасте в 12 лет. Отношения продлились 4 года, но закончились расставанием. Лера ушла к хоккеисту Игорю Макарову, а Сергей так и не встретил новую любовь. Когда певец пришел на шоу бывшей возлюбленно «Секрет на миллион», он признался, что ему часто не хватает Леры, и именно он прекратил общение с Кудрявцевой на полгода, потому что обиделся, что телеведущая ушла к другому мужчине. Сегодня экс-влюбленные помирились и остаются друзьями.