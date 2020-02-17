Сын Тимати и Анастасии Решетовой родился четыре месяца назад. Молодая мать и его бабушка Симона (мать Тимура) активно занялись развитием малыша. Об этом Анастасия Решетова рассказала своем Instagram. Она отметила, что Симона Юнусова начала учить плавать маленького Ратмира, а Анатасия продолжила. Каждый день она ездит с малышом в бассейн, где занимается с ним вместе с профессиональным тренеров. И уроки плавания уже дают свои результаты: Ратмир может сам держаться на воде и даже плыть. «Те, кто смотрит мои сторис, наверняка в курсе, что, как только мы вернулись с океана, я стала каждый день ездить с Ратмиром в бассейн. А в теплых краях с ним занималась Симона. Я ей доверяю, ведь ей удалось научить отлично плавать и сыновей, и внучку! Я же смотрела и запоминала, чтобы в последствии с ним плавать самой. Если честно, видеть какой прогресс случился в сравнении с началом и его улыбку во время занятий — это непередаваемые ощущения. Пока он занимается и с профессиональным тренером, и со мной. Я знаю, что не смогу его научить так, как может это сделать профессионал, но все равно постараюсь принимать в процессе непосредственное участие. Это важно нам обоим. А я еще я уверена, что в будущем он скажет "спасибо" за то, что ему не давали расслабляться с первых месяцев жизни», — рассказала о занятиях с Ратмиром Анастасия Решетова.Кроме плавания, 4-месячный сын Анастасии и Тимати занимается «спортом»: каждый день тренер проводит с ним «экстремальную» гимнастику — гнет в разные стороны, развивая и укрепляя мышцы. «Какие же вы сладкие, милые и молодцы!», «Превосходный мужичок», «Настя, ты умничка. Отличная мамочка досталась Ратмиру», «Такой красивый малыш», «Такой серьезный! Так старается», — написали в комментариях.16 февраля, когда Ратмиру исполнилось 4 месяца, Анастасия Решетова призналась, что он родился именно таким, каким она его себе представляла и даже во время действия ее любимого знака зодиака. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!