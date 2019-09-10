Мимими дня: Александр Овечкин привел годовалого сына на свою тренировочную базу

Напомним, Александр и Анастасия Овечкины не показывали единственного сына до тех пор, пока мальчику не исполнился год. Перед днем рождения родители крестил сына и устроили для него большой праздник с сотней гостей и большой развлекательной программой.

А недавно Анастасия опубликовала в Instagram кадры из первой фотосессии Сережи, которую сделали, когда ему было всего полторы недели.