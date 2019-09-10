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Мимими дня: Александр Овечкин привел годовалого сына на свою тренировочную базу

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Александр и Сережа Овечкины

Фото: Instagram

Мальчику у папы на работе понравилось.

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram видео с экскурсией своего годовалого сына Сережи по хоккейной тренировочной базе. «Кому-то очень понравилось у папы в раздевалке», - подписала фото и видео Анастасия Овечкина.

В нескольких видео заметно, что мальчику нравится быть на руках знаменитого отца: Сережа внимательно слушает папу и разглядывает все вокруг.

Напомним, Александр и Анастасия Овечкины не показывали единственного сына до тех пор, пока мальчику не исполнился год. Перед днем рождения родители крестил сына и устроили для него большой праздник с сотней гостей и большой развлекательной программой.

А недавно Анастасия опубликовала в Instagram кадры из первой фотосессии Сережи, которую сделали, когда ему было всего полторы недели.

А как вам кажется, нужно ли быть суеверными, когда дело касается детей?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, East News

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