Мимими дня: 38-летняя Ким Кардашьян показала лицо младшего ребенка, и все узнали в нем его старшую сестру

«Боже, вы только посмотрите», «Самый сладкий», «Ангел», «Лицо любви, мира и надежды», «Он идеальный! Очень похож на тебя», «Напоминает Чикаго», «О боже, это же двойник Чикаго», — пишут в комментариях.

Годовалая Чикаго — третий по счету ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста, она тоже была рождена суррогатной мамой из-за проблем со здоровьем звезды. Старшие дети — 5-летняя Норт и 3-летний Сейнт — родились естественным путем.