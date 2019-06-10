Мимими дня: 38-летняя Ким Кардашьян показала лицо младшего ребенка, и все узнали в нем его старшую сестру

Примерно месяц назад Ким Кардашьян сообщила о рождении четвертого ребенка, которого выносила для нее суррогатная мать. Мальчика назвали Псалм. Его портрет уже появлялся в блоге звезды, но впоследствии был удален. Сегодня звездная мама показала новое фото.
«Боже, вы только посмотрите», «Самый сладкий», «Ангел», «Лицо любви, мира и надежды», «Он идеальный! Очень похож на тебя», «Напоминает Чикаго», «О боже, это же двойник Чикаго», — пишут в комментариях.
Годовалая Чикаго — третий по счету ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста, она тоже была рождена суррогатной мамой из-за проблем со здоровьем звезды. Старшие дети — 5-летняя Норт и 3-летний Сейнт — родились естественным путем.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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