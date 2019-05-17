38-летняя Ким Кардашьян впервые показала четвертого ребенка и сообщила его необычное имя

Сегодня в 06:2938-летняя Ким Кардашьян впервые показала четвертого ребенка и сообщила его необычное имяКомментарииМалыша назвали Псалм. Посмотреть эту публикацию в Instagram Psalm West Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Май 2019 в 3:07 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегинеобычные именаимя для мальчикадети звездКим КардашьянОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...