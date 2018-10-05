«Милый глазастик»: младший внук Валентина Юдашкина растет копией деда

28 марта дочь Валентина Юдашкина во второй раз стала мамой, а уже в августе перестала скрывать лицо своего младшего сына. Сейчас, когда у поклонников звездного семейства есть возможность наблюдать, как растет маленький наследник, они все чаще приходят к выводу: мальчик растет копией деда.

«Наш любимый мальчик Аркадий! Очень серьезный», — написала Марина Юдашкина, бабушка малыша, под его очерндной фотографией.