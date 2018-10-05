«Милый глазастик»: младший внук Валентина Юдашкина растет копией деда

28 марта дочь Валентина Юдашкина во второй раз стала мамой, а уже в августе перестала скрывать лицо своего младшего сына. Сейчас, когда у поклонников звездного семейства есть возможность наблюдать, как растет маленький наследник, они все чаще приходят к выводу: мальчик растет копией деда.
«Наш любимый мальчик Аркадий! Очень серьезный», — написала Марина Юдашкина, бабушка малыша, под его очерндной фотографией.
«На дедушку похож!», «Дедушкин внук!!!», «Сладенький какой!!! На мамульку похож», «Глазки мамины. Красавчик», «Глаза то какие.. космические просто.Дедушкины конечно, но дедушка взрослый, а здесь реально КОСМОС» — обсуждают фолловеры.
«Милый пупс», «Ух, ты, а глаза-то...», «Ох, какой же он милый, глазастик!», «Глаза очень интересные дай Бог здоровья», «В этих глазах можно утонуть!!!!!!!!!!», «Космические глаза. Мистер вселенная. Такой необычный и красивый», «Красавчик!!!», «Какое чудо!!», «Какой взрослый и уверенный взгляд», «Какой хорошенький», «Такой мультяшка», «Зайчик такой», — восхищаются они кукольной внешностью мальчика.
Фото: instagram