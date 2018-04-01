Дочь Валентина Юдашкина снова стала мамой

Радостное событие в семье модельера произошло еще несколько дней назад, однако, счастливые родители решили о нем рассказать только после выписки из роддома. «28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!» — подписала Галина фотографию в Instagram и поделилась в Stories первым снимком с новорожденным.
Многочисленные подписчики поздравили молодую маму с этим замечательным событием.
Напомним, Галина Юдашкина замужем за Петром Максаковым. В 2016 году у супругов родился сын, которого назвали Анатолием. Младший сын пары появился на свет в США, как и его старший брат.
Фото: instagram