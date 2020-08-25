Михаил и Виктория Галустян устроили уютный праздник в честь 10-летия красавицы-дочери
Звездная пара поздравила дочь Эстеллу Галустян с днем рождения.
Во вторник, 25 августа, в семье Михаила и Виктории Галустян - праздник. Старшая дочь пары отметила 10-летик. В честь этого события родитлм устрили скромный праздник.
«10 лет», - не может поверить мама.
«С юбилеем, принцесса», - отреагировал отец.
Редакция Passion.ru поздравляет Эстеллу с днем рождения!
Фото и видео: Instagram/@m_galustyan/@victoriagalustyan
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