В Москве состоялась премьера первого полнометражного мультфильма популярного шоумена «Колобанга. Привет, Интернет!».

Александр Ревва уже несколько лет продюсирует анимационный сериал «Колобанга. Только для пользователей интернета», главными героями которого являются смайлики. Наконец шоумен представил полнометражную версию мальтфильма, оценить который в числе первых пришли его супруга Анжелика и дочери Алиса и Амели.

«Сегодня состоялась долгожданная премьера моего первого полнометражного мультфильма «Колобанга. Привет, интернет!». Друзья! Анимация — это моя любовь!!!» — поделился своей радостью Александр Ревва. Поддержать коллегу пришел Михаил Галустян с женой Викторией и дочерьми Эстеллой и Элиной.