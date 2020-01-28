Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро назвала необычное имя крошечной дочери и показала нежное фото с ней
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Фото: VK Мэрилин Керро
В начале января «эстонская ведьма» Мэрилин Керро и норвежец Марк Хансен стали родителями во второй раз. Спустя две недели молодая мама раскрыла некоторые подробности
«Today our daughter is two weeks old. Two weeks of double the joy. Celine-Marie is the name we chose for her. Heavenly, goddess of the moon as says the myths and character just like her brother Kaius, only with lot of hair (Сегодня нашей дочери две недели. Две недели удвоенной радости. Селин-Мари — это имя, которое мы выбрали для нее. Райская, богиня луны, как говорят мифы. По характеру она точная копия Кайуса, только лохматенькая)», — написала она по-английски на официальной странице накануне.
Сегодня милое фото с ручкой девочки а маминой руке и рассказ о ее имени и внешности появились в ряде СМИ, со ссылкой на растиражировавшие эту информацию фейковые страницы.
Фото: VK Мэрилин Керро
Сама Мэрилин не раз говорила, что у нее нет страниц в соцсетях. Сейчас в рунете можно найти только один профиль «ведьмы», он официально авторизирован в VK (напротив имени стоит галочка).
«Мэри нет ни в одноклассниках, ни в твиттере, ни в инстаграм! Мэри сама никому в личные сообщения не пишет! Соц сети и медиа-издания транслируют ложную информацию. Мэри сейчас не принимает, она в декретном отпуске с новорожденным ребенком. Она никогда не работает дистанционно. Ни за 400, ни за 2,500! Уж тем более не составляет прогнозы. Это мошенники! Приемы были бесплатные», — напоминают ее помощники, которые ведут официальную страницу знаменитости.
Фото и видео: instagram
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