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Меган Маркл повеселилась с серферами на пляже и показала округлившийся живот во время тура по Австралии

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Принц Гарри и Меган Маркл провели еще один насыщенный день в Австралии.

Последние несколько дней беременная Меган Маркл сопровождает принца Гарри в рамках официального визита по Австралии. Она признавалась, что поездка не всегда дается ей легко, но держится молодцом. Пара демонстрирует нежность, а сегодня молодая жена принца показала и округлившийся животик.

Пара встретила день на австралийском пляже Бонди-бич где серферское сообщество OneWave устроило им веселый прием. На некоторых снимках Меган нежно гладила округлившийся живот в полосатом сарафане.

А во второй половине сменила пляжный наряд на платье насыщенного синего цвета, которое подчеркивало изменившиеся формы герцогини.

Поклонники с интересом рассматривают фотографии и видеоролики, которые пара размещает в официальных аккаунтах.

А вам интересны изменения в фигуре этой элегантной дамы?

Фото: globallookpress, eastnews

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