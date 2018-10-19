Меган Маркл повеселилась с серферами на пляже и показала округлившийся живот во время тура по Австралии

Последние несколько дней беременная Меган Маркл сопровождает принца Гарри в рамках официального визита по Австралии. Она признавалась, что поездка не всегда дается ей легко, но держится молодцом. Пара демонстрирует нежность, а сегодня молодая жена принца показала и округлившийся животик.

Пара встретила день на австралийском пляже Бонди-бич где серферское сообщество OneWave устроило им веселый прием. На некоторых снимках Меган нежно гладила округлившийся живот в полосатом сарафане.