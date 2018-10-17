Беременная Меган Маркл не смогла скрыть эмоции в Австралии

На днях 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл прилетели в Австралию с первым официальным совместным визитом. Для герцогини эта поездка особенная: она впервые появились на публике после объявления о беременности. В первый день пара знакомилась с Сиднеем, принимала подарки, среди которых был игрушечный кенгуру и пинетки Ugg для будущего наследника. Второй день стал еще более насыщенным.

Пара посетила ферму, школу, воздушную базу скорой помощи The Royal Flying Doctor Service of Australia, побывала на пикнике в парке Виктория. Пока жители города Даббо пытались рассмотреть округлившийся животик Меган, а журналисты восхищались ее стилем (узкие джинсы австралийского бренда Outland за 108 фунтов стерлингов, просторный блейзер Serena Williams за 1110 фунтов стерлингов, удлинненная рубашка Maison Kitsune за 40 фунтов стерлингов, ботинки J.Crew за 172 фунта стерлингов), она демонстрировала эмоции.

Врачи показали специальную технику для спасения взрослых и детей, и даже провели краткий инструктаж по родам вне госпиталя.

Пятилетний Люк Джонсон особенно запомнился будущим родителям. Мальчик с синдромом Дауна не мог оторваться от знаментой на весь мир пары.