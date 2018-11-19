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«Маша в восторге»: Сергей Безруков впервые вывел 2-летнюю дочь в свет

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков с дочкой Машей

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45-летний Сергей Безруков вместе с дочкой открыл детский фестиваль в своем Московском губернском театре.

Неутомимый и энергичный Сергей Безруков решил организовать в Московском губернском театре, худруком которого является, I Международный Большой Детский Фестиваль. Спектаклем открытия стал «Остров сокровищ», и на свое выступление Сергей пригласил близких, в числе которых была и его маленькая дочь Маша.

После шоу Сергей позировал с дочкой фотографам, и очаровательная малышка держалась отлично. Кстати, актер впервые показал личико девочки, и большинство поклонников решили, что Маша очень похожа на маму Анну Матисон: «Красотуля маленькая на жену вроде больше похожа», «Как похожа на маму. Две капли», «Вот оно счастье, доченька Машенька, рядышком с папочкой, личико маменьки, ангел и лапонька!!!) А волосики с глазоньками папины!!!) Спасибо, что показали нам!!!)», «А мама вылитая!!!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно Первый канал показал документальный фильм «Сергей Безруков. И с чистого листа», в котором супруга актера впервые откровенно рассказала об их отношениях: «Все, что ты хочешь от близкого человека, оказалось таким одинаковым, совпало. Мы даже не обсуждали ничего, мы сразу хотели семью и много детей. У нас представления о семье совпадают. О том, как это должно выглядеть: шумно, с собаками, рыбками, попугайчиками — с полным комплектом. Все, что мы хотели, мы получили. То, что Сережа будет вместе со мной, сразу было понятно. Мы это даже не проговаривали. Не знаю, откуда это решение было. Надеюсь, так и будет. Вот-вот мы станет родителями во второй раз».

Фото и видео: Instagram

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