«Маша в восторге»: Сергей Безруков впервые вывел 2-летнюю дочь в свет

Неутомимый и энергичный Сергей Безруков решил организовать в Московском губернском театре, худруком которого является, I Международный Большой Детский Фестиваль. Спектаклем открытия стал «Остров сокровищ», и на свое выступление Сергей пригласил близких, в числе которых была и его маленькая дочь Маша.

После шоу Сергей позировал с дочкой фотографам, и очаровательная малышка держалась отлично. Кстати, актер впервые показал личико девочки, и большинство поклонников решили, что Маша очень похожа на маму Анну Матисон: «Красотуля маленькая на жену вроде больше похожа», «Как похожа на маму. Две капли», «Вот оно счастье, доченька Машенька, рядышком с папочкой, личико маменьки, ангел и лапонька!!!) А волосики с глазоньками папины!!!) Спасибо, что показали нам!!!)», «А мама вылитая!!!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).