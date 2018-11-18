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Безруков, Ургант, Овечкин и другие самые трогательные звездные отцы

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Смотрим на этих известным пап и не перестаем умиляться. Сергей Безруков, Иван Ургант, Александр Овечкин — они кажутся такими далекими от милых семейных обязанностей и тем более выглядят очень милыми рядом со своими детьми и женами.

Сергей Безруков

В честь 45-летия знаменитого актера Первый канал показал документальный фильм «Сергей Безруков. И с чистого листа». Несмотря на то, что у Сергея Безрукова есть старшие дети, о которых он предпочитает не распространяться, он почувствовал себя отцом только после рождения дочери Маши в 2016 году: «Я впервые по-настоящему чувствую себя как отец. Да, у меня старшие дети, но по-настоящему ощущение, что ты растишь ребенка, растишь буквально с рождения, когда ты принимаешь роды… Да, я принимал роды. Впервые в жизни. Я специально обучался, как рядышком быть, поддерживать, у меня даже голова закружилась, когда дышал рядом, думал, упаду… Мы вместе рожали. Я рядом был. Пуповину перевязал, все, как полагается».

Иван Ургант

Иван Ургант предпочитает шутить о всех и обо всем, а о своей личной жизни не распространяться, но время от времени он выкладывает в Instagram семейные снимки и пишет о том, как ему дороги его девочки.

Александр Овечкин

«C днем рождения моя девочка! Очень люблю тебя моя жизнь! Спасибо тебе за твою любовь, улыбку, за то что делаешь меня самым счастливым человеком на земле. Спасибо за нашего очаровательного малыша! Люблю тебя моя прелесть!!!», — написал Александр Овечкин в Instagram в день рождения своей супруги.

Дэвид Бекхэм

Один из самых сексуальных мужчин в мире известен тем, что очень трогательно любит своих сыновей и дочь так сильно, что об этом знают все его поклонники. Дэвид Бекхэм регулярно публикует в Instagram семейные снимки с детьми, а снимки с его дочерью Харпер, которую он нежно целует и обнимает, регулярно попадают в СМИ.

Павел Воля

Резидент Comedy Club Павел Воля удивил многих своих поклонников, оказавшись примерным мужем и отцом. Теперь Павел регулярно публикует фото с женой и детьми и пишет о том, как ему дорога семья.

Дмитрий Исхаков

Дмитрий Исхаков стал одним из самых трогательных отцов российского шоу-бизнеса. Он регулярно публикует в Instagram фотографии супруги Полины Гагариной и их дочери Мии и пишет о том, как он счастливы быть мужем и отцом.

Максим Виторган

Ксению Собчак многие считали «неприступной крепостью». Максиму Виторгану удалось стать супругом Ксении и отцом ее сына Платона «2‼️#мамеплатонаслава», — написал на днях Виторган.

Баста

Баста для многих — известный рэпер, владелец клуба Gazgolder и наставник шоу «Голос». Помимо всех своих известных заслуг Василий Вакуленко еще и трогательный папа двоих дочерей.

Тимати

С тех пор как Тимати стал отцом, он изменился полностью. Теперь мы постоянно наблюдаем за тем, как Тимур восхищается дочерью Алисой, а все остальное — на втором плане.

Стас Михайлов

Стас Михйлов — один из самых идеальных отцов для дочек. Просто посмотрите его Instagram вы все поймете.

Принц Уильям

Фотографии британского принца Уильяма с детьми становятся целым событием для СМИ. Он настолько мил с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой, что кажется идеальным отцом.

Сергей Лазарев

«Мое чудо!!!!❤️ мой смысл!! Теперь мы художники)))😂 #НикитаСергеевич #Лазаревы #ПапаСын», — написал недавно Сергей Лазарев.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров буквально обожает своих детей. Певец регулярно появляется в свете с дочрью Аллой-Викторией и сыном Мартином и всегда заявляет о том, что они — главное в его жизни.

Максим Галкин

Максим Галкин стал образцовым семьянином после свадьбы с Аллой Пугачевой. Теперь он постоянно публикует видео о счастливой семейной жизни с участием своих детей — Лизы и Гарри.

Крис Хемсворт

Один из самых красивых актеров Голливуда Крис Хемсворт— папа троих детей, чем он очень гордится. И Крис хочет больше!

Сергей Жуков

У Сергея Жукова четверо дочерей, которых он считает настоящими принцессами.

Антон Макарский

Антон Макарский — пап долгожданных дочери и сына Марии и Ивана. Акте и его супруга на протяжении долгих лет не могли стать родителями, а когда наконец в их семье случилось пополнение, дети стали главным в их жизни.

Жерар Пике

Алексей Чадов

Эштон Катчер

Дмитрий Маликов

Брюс Уиллис

фото https://drive.google.com/open?id=19l4KlpaknaKoKNJP9A6uVpgsSHYp8ORw

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