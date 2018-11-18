Безруков, Ургант, Овечкин и другие самые трогательные звездные отцы

В честь 45-летия знаменитого актера Первый канал показал документальный фильм «Сергей Безруков. И с чистого листа». Несмотря на то, что у Сергея Безрукова есть старшие дети, о которых он предпочитает не распространяться, он почувствовал себя отцом только после рождения дочери Маши в 2016 году: «Я впервые по-настоящему чувствую себя как отец. Да, у меня старшие дети, но по-настоящему ощущение, что ты растишь ребенка, растишь буквально с рождения, когда ты принимаешь роды… Да, я принимал роды. Впервые в жизни. Я специально обучался, как рядышком быть, поддерживать, у меня даже голова закружилась, когда дышал рядом, думал, упаду… Мы вместе рожали. Я рядом был. Пуповину перевязал, все, как полагается».

Иван Ургант