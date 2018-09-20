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Мария Порошина раскрыла подробности своей беременности: «Я жду сына от любимого человека»

44-летняя актриса Мария Порошина беременна от иностранца?

«Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет», — написала будущая мама в Instagram.

«С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей... Возможно я разочарую любителей ложной информации и желтую прессу, но в моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильей Древновым все просто и желанно! Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия... А возвращаясь к вышеупомянутому искренне сожалею, что не могу оградить от всякого рода интриг, лжи и негатива подрастающих деток и близких мне людей», — пояснила она.

Фото: instagram

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