«Он чудесный отец нашего сына»: Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем

Новым гостем популярной программы стала актриса Мария Куликова. Российским зрителям она известна по сериалу «Склифосовский» и другим многосерийным картинам. Во время разговора Борис Корчевников не смог обойти стороной отношения яркой Марии с мужчинами и, конечно, ее брак с коллегой по цеху Денисом Матросовым. Они прожили вместе 9 лет, и развелись в 2015 году. Актриса призналась, что точки соприкосновения у них стали пропадать еще до рождения сына Вани, но она до сих пор вспоминает те отношения с теплотой.
«У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца. Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми», – откровенно рассказала актриса.
Сейчас актеры поддерживают теплые отношения, и даже созваниваются по несколько раз в день. А для того, чтобы мальчику было близко добираться в гости к отцу, они живут рядом. «К расставанию мы шли планомерно – на пепелище цветы не посадишь», - продолжает Мария. И она откровенно призналась, что причиной разрыва был не третий в отношениях. Новую любовь она встретила только три года спустя.
Экс-супруг Марии – Денис Матросов тоже был гостем «Судьбы человека». И он так описал развод: «Жизнь нас разнесла – стали мало видеть друг друга. Семья – это когда люди вместе. Сейчас для нас главное не навредить сыну Ване».
Конечно, во время интервью Борис Корчевников задал вопрос, который волнует миллионы фанатов сериала «Склифосовский»: какие отношения у Марии Куликовой с партнером по фильму, секс-символом российского кино Максимом Авериным. «Мы знакомы много лет, и у нас уникальное платоническое чувство», - отметила Мария. Во время программы актриса не рассказала о своем новом избраннике, которого встретила в 2018 году. Возможно, Мария скрывает его, опасаясь спугнуть свое счастье. «С моим бывшим мужем мы много рассказывали о нашей жизни, а порой нужно было помолчать. Это было нашей ошибкой», – завершила Мария Куликова.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Ekaterina Tsvetkova, Server Amzayev/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ Кинокомпания «Русское»