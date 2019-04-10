«Он чудесный отец нашего сына»: Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем

«У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца. Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми», – откровенно рассказала актриса.

Сейчас актеры поддерживают теплые отношения, и даже созваниваются по несколько раз в день. А для того, чтобы мальчику было близко добираться в гости к отцу, они живут рядом. «К расставанию мы шли планомерно – на пепелище цветы не посадишь», - продолжает Мария. И она откровенно призналась, что причиной разрыва был не третий в отношениях. Новую любовь она встретила только три года спустя.

Экс-супруг Марии – Денис Матросов тоже был гостем «Судьбы человека». И он так описал развод: «Жизнь нас разнесла – стали мало видеть друг друга. Семья – это когда люди вместе. Сейчас для нас главное не навредить сыну Ване».