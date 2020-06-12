Марина Зудина о длинноногой красавице-дочери: «Какая разница, сколько мне лет, если есть она, мое продолжение»
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress
Снимок, который опубликовала в своем блоге актриса Марина Зудина, восхитил подписчиков.
«Лето... Юность... Дача... И какая разница, сколько мне лет, если есть она и она мое продолжение...) фото подруги Марии #мариятабакова #юность #дача», — написала звездная мама под фотографией дочери.
«Как Машечка вытянулась и повзрослела... Очаровательная», «Ох! Какая длинноногая красотка! И какая взрослая девушка», «Марина, она, похоже, выше Вас? Модельный рост. И внешность», «Маша в модельном бизнесе? Ноги от ушей», «Красавица фигуристая», «Прям копия вас из фильма "Валентин и Валентина"! Вы красавицы», «Издалека Маша просто Ваша копия. Иметь сына и дочь наивысшее материнское счастье», «Маша с каждым годом все краше! Такая милая, очаровательная и скромная девочка!! Дай Вам бог счастья и радости», «Да какая разница, сколько Вам лет, если Вы прекрасна», — пишут в комментариях.
Фотографии с проб на указанный в комментариях фильм «Валентина и Валентина» Марина Зудина показывала пару недель назад.
А как считаете, похожи мама и дочь друг на друга?
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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