Папина копия: Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Пелагеи
Таисии, дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина, скоро исполнится три года.
Долгое время родители не публиковали в блоге фотографии малышки, однако в последнее время поклонники пары все чаще могут наслаждаться фотографиями и видеозаписями с девочкой. «Моя👸🏼❤️», — подписал Иван новое фото с дочкой, появившееся в его Instagram.
«Такие милые», «Это же маленькая копия😍», «Счастье в чистом виде», «Огнище», «Сладкая парочка твикс», «Самая невероятная дочка у вас», «Папина доча», «Смотрю на фотографию и улыбаюсь Вам в ответ😻 такие милые и счастливые!!», «Похожа, только без бороды», «Самый лучший папа! И сама классная дочка!», «Молодец, папа Ваня!!!!! Дочка - ваша копия!!!», — умиляются фолловеры.
А как вам кажется, на кого больше похожа Таисия Телегина?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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