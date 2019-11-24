Папина копия: Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью

«Такие милые», «Это же маленькая копия😍», «Счастье в чистом виде», «Огнище», «Сладкая парочка твикс», «Самая невероятная дочка у вас», «Папина доча», «Смотрю на фотографию и улыбаюсь Вам в ответ😻 такие милые и счастливые!!», «Похожа, только без бороды», «Самый лучший папа! И сама классная дочка!», «Молодец, папа Ваня!!!!! Дочка - ваша копия!!!», — умиляются фолловеры.

А как вам кажется, на кого больше похожа Таисия Телегина?