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Папина копия: Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея и Иван Телегин

Фото: Instagram Пелагеи

Супруг Пелагеи опубликовал в блоге милый кадр.

Таисии, дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина, скоро исполнится три года.

Таисия Телегина поет песню Александры Пахмутовой "Надежда"

Долгое время родители не публиковали в блоге фотографии малышки, однако в последнее время поклонники пары все чаще могут наслаждаться фотографиями и видеозаписями с девочкой. «Моя👸🏼❤️», — подписал Иван новое фото с дочкой, появившееся в его Instagram.

«Такие милые», «Это же маленькая копия😍», «Счастье в чистом виде», «Огнище», «Сладкая парочка твикс», «Самая невероятная дочка у вас», «Папина доча», «Смотрю на фотографию и улыбаюсь Вам в ответ😻 такие милые и счастливые!!», «Похожа, только без бороды», «Самый лучший папа! И сама классная дочка!», «Молодец, папа Ваня!!!!! Дочка - ваша копия!!!», — умиляются фолловеры.

А как вам кажется, на кого больше похожа Таисия Телегина?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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