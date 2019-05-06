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«Малыш никак не хотел выходить»: Наталья Штурм рассказала о тяжелых родах дочери в элитной клинике

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Натальи Штурм
52-летняя певица Наталья Штурм подробно рассказала, как стала бабушкой.

В минувшие выходные популярная в 90-х певица Наталья Штурм стала бабушкой. Оправившись после столь волнительного события, она рассказала подписчикам своего блога, что роды ее дочери, несмотря на идеальную беременность, проходили тяжело.

«Схватки начались в 4 утра. Я сразу приехала в Лапино, жила рядом, чтоб не тратить время на дорогу. Лену уже готовили врачи, все четко, спокойно, оч профессионально», — вспоминает она.

Певица призналась: первоначально ее дочь планировала рожать за границей, уже подготовила документы, но буквально в последний момент передумала, сделав выбор в пользу элитной клиники в Москве. Роды в подобных условиях обычно обходятся будущим родителям в миллион рублей и более.

«Родовая палата супер. Оснащение хай класс. Тут же на этаже Комната для родственников где можно поспать, одеяла/подушки. Туда я периодически ходила отдохнуть, потому что процесс раскрытия шел очень долго. Стало понятно, что придется ждать больше 10 часов (Лену я родила за 10 часов, дойдя пешком до родблока по стеночке) <...> Дали окситоцин для улучшения схваток (они шли уже часов 7, все ждали что само получиться). Я не врач, но дала бы окситоцин значительно раньше. Лена, чтобы не терпеть боль, заранее в контракте заказала эпидуралку. С одной стороны ей стало комфортно и боль стихла, с другой же тормознула ощущения. Я рожала обоих детей без эпидуральной анестезии, больно, но активней работаешь», — вспоминает Наталья.

«Тужились все. К концу родов в нашем блоке возле Лены собралось уже 9(!) врачей. Помогали все, это был адский ад. Малыш никак не хотел выходить из мамочки, но путь уже начал, поэтому о кесареве не могло идти речи. Страдания Лены и всех присутствующих, включая малыша, который пробивал себе дорогу в жизнь — все это вынесло меня из палаты в коридор, откуда я продолжала снимать весь процесс», — поделилась она.

На последних минутах дочери Натальи сделали вакуум и ребенок появился на свет. «Очень красивый мальчик с огромными глазами», — так описала его новоиспеченная бабушка.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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