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52-летняя Наталья Штурм стала бабушкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Штурм

Фото: Instagram Натальи Штурм
В семье певицы произошло радостное событие.

52-летняя певица Наталья Штурм сообщила радостную новость – 5 мая ее дочь Лена родила сына. «Доченька моя Леночка родила!! Мальчик!! Все здоровы. Умница. Рожала 16(!!) часов, хотели чтобы родила сама, без кесарева. Слава Богу и Врачам!!», — написала звезда 90-х в своем Instagram. Внук певицы появился на свет в элитном подмосковном клиническом госпитале.

«Здоровья маме и малышу», «Сердечные мои поздравления!!!❤️😘👶😘❤️Это Счастье!!!!!!💗💗💗💗Вас с новым статусом,Наташенька!🌹Пусть малыш будет здоровеньким и веселеньким!!!», «Поздравляю. Здоровья малышку и мамочке. Бабушке - мудрости. Будьте счастливы!», «Какая красивая ваша девочка.вся светится.Поздравляю вас всех!!!», «Поздравляю!!!! Какое счастье!!!! Здоровья обеим. Поздравляю мальчика с Такой Бабушкой!!!!», «Поздравляем вас Наташа и вашу Лену. Лена хорошая девушка, видно по её лучезарному личику. Счастья молодой мамочке», — радуются за новоиспеченных маму и бабушку подписчики.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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