52-летняя Наталья Штурм стала бабушкой

«Здоровья маме и малышу», «Сердечные мои поздравления!!!❤️😘👶😘❤️Это Счастье!!!!!!💗💗💗💗Вас с новым статусом,Наташенька!🌹Пусть малыш будет здоровеньким и веселеньким!!!», «Поздравляю. Здоровья малышку и мамочке. Бабушке - мудрости. Будьте счастливы!», «Какая красивая ваша девочка.вся светится.Поздравляю вас всех!!!», «Поздравляю!!!! Какое счастье!!!! Здоровья обеим. Поздравляю мальчика с Такой Бабушкой!!!!», «Поздравляем вас Наташа и вашу Лену. Лена хорошая девушка, видно по её лучезарному личику. Счастья молодой мамочке», — радуются за новоиспеченных маму и бабушку подписчики.

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