Пелагея не дает Ивану Телегину видеться с дочерью?

«Иван по-прежнему не видится с дочерью. Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком», — рассказала адвокат.

Сторона Пелагеи эту информацию опровергает. Защитник певицы Филипп Рябченко заявил изданию «СтарХит», что информация от Ивана Телегина неверна.

«Никакого запрета, никаких препятствий не было и нет. Я не понимаю, зачем защита Телегина повторяет и распространяет то, что не соответствует действительности. С Таисией, насколько я знаю, папа встречался недавно, с неделю назад. Приезжал к теще, у которой в это время была девочка, провел с дочкой полдня. Все спокойно и по-доброму. Ребенок был рад встрече, папа доволен», — приводит слова Рябченко издание.

О разводе Пелагеи и Ивана Телегина стало известно в конце прошлого года. Певица назвала причиной расставания неверность супруга. Тогда она выразила надежду, что развод и раздел имущества пройдут без скандалов, и заявила, что между ней и мужем остались дружеские отношения. Тем не менее, урегулировать все вопросы без привлечения юристов у пары так и не получилось.