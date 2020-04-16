«Маленькая Хюррем Султан»: в Сети обсуждают красавицу-дочь турецкой актрисы Мерьем Узерли

«Какие красоточки», «Хорошенькие девочки», «Мама с дочкой очень красивые», «Маленькая Хюррем Султан», «Маленькая Мерьем», «Как похожа на маму», «Такая же прелестная как и ее Мама», «Мамины глаза», «Вы моя самая любимая актриса», «Очень красивая и естественная мамочка», — обсуждают они.

Красотка по имени Лара Джемине появилась на свет 10 февраля 2014 года. Мама воспитывает ее одна.

В России Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в турецком сериале «Великолепный век», снятом по мотивам истории страны, где она сыграла роль Хюррем Султан. Сейчас актриса и ее дочь Лара живут в Германии, время от времени звезда бывает и в Турции. Долгое время Мерьем носила блонд, который был по вкусу не всем ее поклонникам, однако позже вернулась к более естественному для нее образу.