«Мое сердце, моя душа»: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли нежно поздравила дочь с 6-летием

«6 лет! С днем рождения, моя единственная и неповторимая, мое сердце, моя душа, мое все, моя самая большая любовь… Я могу быть неидеальной матерью, я определенно не идеальный отец, но моя любовь к тебе совершенна! Я прошу господа защищать тебя и всех детей в этом мире. С днем рождения, Лара», — посвятила Мерьем нежные строки своей дочери.