«Мое сердце, моя душа»: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли нежно поздравила дочь с 6-летием
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Фото: Instagram
Звезда «Великолепного века» — 36-летняя Мерьем Узерли поздравила свою единственную дочь Лару с днем рождения и показала нежное видео с ней.
«6 лет! С днем рождения, моя единственная и неповторимая, мое сердце, моя душа, мое все, моя самая большая любовь… Я могу быть неидеальной матерью, я определенно не идеальный отец, но моя любовь к тебе совершенна! Я прошу господа защищать тебя и всех детей в этом мире. С днем рождения, Лара», — посвятила Мерьем нежные строки своей дочери.
Фото: Instagram
Мерьем Узерли прославилась, когда на экраны многих стран вышел сериал «Великолепный век», рассказывающий о времени правления Сулеймана I и его любви к жене Хюррем, которую и сыграла Узерли. Во время съемок актриса узнала, что ждет ребенка и покинула проект. Однако ее избранник не был готов становиться отцом. Между мужчиной и ребенком Мерьем выбрала ребенка и родила дочь Лару.
Фото и видео: Instagram, кадры фильма «Великолепный век»
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