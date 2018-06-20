«Маленькая Дива»: семилетняя дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу удивила растяжкой и маникюром

Фотография, которой поделилась сегодня Ани Лорак в своем блоге, очаровала ее поклонников. На снимке подросшая дочь певицы и ее супруга, гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, показывает растяжку.
«Пусть все будет круто», — написала мама.
Подписчики назвали артистичную девочку «Маленькой Дивой». Очевидно, что София во многом берет пример с мамы.
Кто-то заметил цветной лак на ноготках юной балерины и по этому поводу разразился спор.
А как считаете вы, можно ли детям красить ногти, и с какого возраста это можно начинать?
Фото: instagram