«Мальчики не плачут»: Екатерина Стриженова показала трогательную сценку из жизни внука

«Бум... Мальчики не плачут! #петяпетрович #2года #любимыйвнук», — прокомментировала Екатерина Стриженова трогательное видео.

«Петечка, как давно не виделись! Я скучала», «Ой, ты мой золотой», «Упал, встал, отряхнулся и дальше», «Сколько у ребенка радости», «Такой прикольный малыш», «Подрос, вытянулся, возмужал прям! Копия дед! Такой же очаровательный парень растет», «На деда похож, крепыш такой», «Милый толстоножка», «Солнышко наше любимое», «Какой же он прелестный», «Какая же он у Вас прелесть!!! Невозможно не отреагировать», — комментируют подписчики блога телезвезды.

Петя Петрович появился на свет в семействе Стриженовых немногим более двух лет назад — мамой стала старшая дочь знаменитостей Анастасия. Большую часть жизни мальчик провел в Нью-Йорке с родителями, а бабушка с дедушкой стараются видеться с ним настолько часто, насколько позволяют их рабочие графики.