«Соседи не жалуются?» Внук Екатерины Стриженовой познакомился с барабанной установкой

«Такой милый! 😊И очень похож на дедушку!», «Так вы посмотрите, как он завораживающе это делает!!!👍Он просто весь в этом», «Я уже стала поклонницей Пети Петровича! Уж больно нравится мне его творчество», «Вырастет красавцем, как все Стриженовы!», «Соседи не жалуются?», «Вай какой ударник..❤️», «Очень ему полюбились тарелки», «Какая милота, если не ошибаюсь, Петр Петрович еле держится на ногах, но на барабане играет!», «Ну что за солнечный мальчишка!!! С шикарной русой копной. Растет маленький сердцеед», «Так на дедушку похож», «Ой, внучок, вылитый дед САША», «Прелестный Малыш-барабанщик!!!», «Удивительно похож на дедушку», — пишут подписчики Екатерины Стриженовой.

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