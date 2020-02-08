«Соседи не жалуются?» Внук Екатерины Стриженовой познакомился с барабанной установкой
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Фото: Instagram Екатерины Стриженовой
В 2018 году Екатерина и Александр Стриженовы впервые стали бабушкой и дедушкой — старшая дочь пары Анастасия родила сына Петра. Теперь в блоге телеведущей регулярно появляются новые видео с мальчиком, которые неизменно вызывают умиление у фолловеров. Несколько часов назад Екатерина показала, как Петя познакомился с барабанной установкой: «Кто говорил,что после трубы🎺 нам для полного счастья не хватает барабана🥁?».
«Такой милый! 😊И очень похож на дедушку!», «Так вы посмотрите, как он завораживающе это делает!!!👍Он просто весь в этом», «Я уже стала поклонницей Пети Петровича! Уж больно нравится мне его творчество», «Вырастет красавцем, как все Стриженовы!», «Соседи не жалуются?», «Вай какой ударник..❤️», «Очень ему полюбились тарелки», «Какая милота, если не ошибаюсь, Петр Петрович еле держится на ногах, но на барабане играет!», «Ну что за солнечный мальчишка!!! С шикарной русой копной. Растет маленький сердцеед», «Так на дедушку похож», «Ой, внучок, вылитый дед САША», «Прелестный Малыш-барабанщик!!!», «Удивительно похож на дедушку», — пишут подписчики Екатерины Стриженовой.
А вам нравится семья Стриженовых?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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