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Максим Матвеев показал новорожденного сына Елизаветы Боярской и рассекретил его имя

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елизаветы Боярской

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Муж Елизаветы Боярской опубликовал в своем блоге трогательное фото с сыном.

«Урожайный нонче год.. Гриша...сынище... С Днем Рождения!! Будь здоров!!! Тут у нас интересно и весело!! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!! Спасибо @lizavetabo за это чудо, за эту радость!! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!! Ура, ура, ура!!! Спасибо всем за поздравления!!! Всем так же удач, радостей и самого наилучшего... ну и как говаривали классики: "Милоты вам в ленту"... "милоты много не бывает"... "милота на милоте, милотою погоняет"... "милота милоту притягивает"», — написал он.

«Суууууупер!!!! Поздравляем! Здоровья и счастья!!! Ура!!!», «Искренние поздравления!!!! Здоровья сыну и мамочке!», «Как здорово! Как трогательно! Счастья и крепчайшего здоровья!», «Поздравляю с рождением сына! Дети это наше все! Ради них стоит жить!», «Самая лучшая роль для мужчины - это папа! Поздравляю. Берегите счастье», — поздравляют поклонники молодого отца.

О том, что Елизавета Боярская стала мамой, рассказал вчера ее брат Сергей. «Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Поздравляю своих родителей и Лизу и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом», — сообщил он каналу РЕН ТВ. Малыш родился в одной из клиник Петербурга.

Впервые о беременности актрисы стало известно в начале сентября. У Боярской и Матвеева уже подрастает 6-летний сын Андрей.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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