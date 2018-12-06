Максим Матвеев показал новорожденного сына Елизаветы Боярской и рассекретил его имя

«Суууууупер!!!! Поздравляем! Здоровья и счастья!!! Ура!!!», «Искренние поздравления!!!! Здоровья сыну и мамочке!», «Как здорово! Как трогательно! Счастья и крепчайшего здоровья!», «Поздравляю с рождением сына! Дети это наше все! Ради них стоит жить!», «Самая лучшая роль для мужчины - это папа! Поздравляю. Берегите счастье», — поздравляют поклонники молодого отца.

О том, что Елизавета Боярская стала мамой, рассказал вчера ее брат Сергей. «Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Поздравляю своих родителей и Лизу и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом», — сообщил он каналу РЕН ТВ. Малыш родился в одной из клиник Петербурга.

Впервые о беременности актрисы стало известно в начале сентября. У Боярской и Матвеева уже подрастает 6-летний сын Андрей.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram