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Максим Матвеев показал, как занимается с сыном скалолазанием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Матвеев и Елизавета Боярская

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36-летний Максим Матвеев и его шестилетний сын занялись экстремальным спортом.

В конце минувшего года Максим Матвеев и Елизавета Боярская стали родителями во второй раз. В связи с этим счастливым событием они оба решили какое-то время посвятить семье и не начинать масштабных проектов. Посвящая время маленькому Грише, не забывают родители и о своем первенце — шестилетнем Андрее. На днях папа с подросшим сыном ходили на скалодром.

«Ох как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения-невероятные!!! #максимматвеев #скалолазы #матвеевы #крошкасын #первыйразскалолаз», — поделился Максим.

На видео, которое снимал его сын, артист первым забрался под самый потолок. «Папа, потом ты меня сними, хорошо? И тоже маме отправим», — в предвкушении просит мальчик.

«Какая прелесть», «Такой голосочек трогательный за кадром», «Какой носик курносик, прям мамин», «Сын на маму похож», «На бабушку — вашу маму, Максим, похож Андрюшка», «100% мамочкин и 100% папочкин», «Оболдеть как же быстро растут дети», «Спортивные парни», «Сын у Вас с Лизой прелестный», «Крутые Матвеевы», — обсуждают поклонники.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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