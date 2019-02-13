Максим Матвеев показал, как занимается с сыном скалолазанием

В конце минувшего года Максим Матвеев и Елизавета Боярская стали родителями во второй раз. В связи с этим счастливым событием они оба решили какое-то время посвятить семье и не начинать масштабных проектов. Посвящая время маленькому Грише, не забывают родители и о своем первенце — шестилетнем Андрее. На днях папа с подросшим сыном ходили на скалодром.

«Ох как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения-невероятные!!! #максимматвеев #скалолазы #матвеевы #крошкасын #первыйразскалолаз», — поделился Максим.

На видео, которое снимал его сын, артист первым забрался под самый потолок. «Папа, потом ты меня сними, хорошо? И тоже маме отправим», — в предвкушении просит мальчик.